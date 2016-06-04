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وفد برلمانى يلتقى رئيس مجلس النواب الألمانى لبحث العلاقات بين القاهرة وبرلين

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وفد برلمانى يلتقى رئيس مجلس النواب الألمانى لبحث العلاقات بين القاهرة وبرلين وفد برلمانى يلتقى رئيس مجلس النواب الألمانى لبحث العلاقات بين القاهرة وبرلين
كشف النائب محمد العرابى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، عن تواجد وفد برلمانى فى ألمانيا لبحث العلاقات بين القاهرة وبرلين، والتأكيد على أهمية توطيد العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف العرابى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوفد البرلمانى الذى ضمه هو والنائب كريم درويش وعدد أخر من أعضاء البرلمان التقى برئيس البرلمان الألمانى، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ورئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الألمانى ووكيلة العلاقات الخارجية للبرلمان، لبحث توطيد العلاقات بين البلدين.


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