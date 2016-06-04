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" إسكان البرلمان" تعد قانونا لمصادرة كافة مظاهر التعديات على أراضى الدولة

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" إسكان البرلمان" تعد قانونا لمصادرة كافة مظاهر التعديات على أراضى الدولة " إسكان البرلمان" تعد قانونا لمصادرة كافة مظاهر التعديات على أراضى الدولة
كشف المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعد قانوناً لمصادرة التعديات على أراضى الدولة بما عليها من مبانى وخلافة للدولة، وذلك لكى يكون عقاب رادع لكل من يفكر فى التعدى على أراضى الدولة.

وأضاف المهندس معتز محمود، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أفضل وسيلة لمواجهة التعديات على أراضى الدولة هو المصادرة وليس الغرامة أو الحبس، مشيراً إلى أن المصادرة لا يتعارض مع الدستور لأن هذه الأراضى هى ملك للدولة وليس ملك شخصى للمخالفين.

مشادات وانسحابات داخل لجنة الإسكان بالبرلمان بسبب غياب الوزير.. الأعضاء: إحنا مهمشين فى كل حتة.. ورئيس اللجنة: هقدم استجواب فورى.. ومطالب بشرح آلية توزيع 9ملايين مرتبات لجهاز مياه الشرب على 130 موظفا
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