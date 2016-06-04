ضبط سيارة مسروقة و29 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم فى بيان لها عن تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث العريش من ضبط سيارة أجرة قيادة "محمد س ج ا "، وبالكشف عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها فى بلاغ " فرج س س"، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بأنه قام بشرائها من شخص يدعى "محمد ع م إ"، تم العرض على النيابة العامة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحسنة، والقوة المرافقة، حال المرور بمنطقة الرويسات، دائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية من ضبط مخزن به 6 أجولة بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 30 كجم و تم تمشيط المنطقة المحيطة.

وتم ضبط 29 محكوما عليهم، وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية التموين من ضبط 7 قضايا ، كما تمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 18 مخالفة متنوعة، وأسفرت الحملات المروية عن ضبط 42 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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