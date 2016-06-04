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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 44 درجة

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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 44 درجة الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 44 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تستمر درجات الحرارة فى الارتفاع اليوم السبت، حيث يسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهاراً، لطيف ليلاً وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهاراً على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية، والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :


>القاهرة 29 44 الإسكندرية 24 36 مطروح 24 32 بورسعيد 25 31 دمياط 25 32 بلطيم 24 32 الإسماعيلية 25 44 السويس 28 43 العريش 23 41 نخل 22 42 طابا 24 41 الطور 28 38 مرسى علم 30 45 الغردقة 69 41 شرم الشيخ 32 43 رفح 22 38 كاترين 23 35 سيوة 27 42 المنيا 26 44 الفيوم 28 44 رأس سدر 27 40 أبو سمبل 28 43 وسط الدلتا 29 42 أسيوط 28 44 سوهاج 29 45 الأقصر 29 46 أسوان 30 46 شلاتين 28 41 حلايب 29 38 الوادى الجديد 31 38 قنا 30 46 نويبع 30 40 السلوم 21 32

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