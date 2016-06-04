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انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة نظام قديم اليوم

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انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة نظام قديم اليوم انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة نظام قديم اليوم
يبدأ طلاب الثانوية العامة ضمن نظامها القديم اختباراتهم اليوم السبت، حيث يمتحنون فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية 2" مرحلة ثانية"، وتبدأ اللجنة فى التاسعة صباحا وتنتهى فى الثانية عشرة والنصف ظهرا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن أن عدد اللجان التى يختبر فيها الطلاب اليوم وصل ما يقرب من 200 لجنة سير فقط على مستوى الجمهورية موزعة على جميع الإدارات التعليمية، إضافة إلى 800 طالب وطالبة يختبرون ضمن النظام القديم من واقع قرابة الـ"3 آلاف كان من المتوقع أن يتقدموا للامتحانات.

وحددت الوزارة مجموعة من المحظورات والممنوعات بالنسبة للطالب الذى يختبر على رأسها حمل تليفون محمول داخل اللجنة أو محاولة الغش بأى وسيلة، إضافة إلى منع الملاحظين من حمل التليفون المحمول داخل اللجنة.

قبل انطلاق ماراثون الثانوية.. ننشر جدول الامتحانات لطلاب النظام الحديث
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