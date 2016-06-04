الاحتلال الإسرائيلى يقر سلسلة تسهيلات للفلسطينيين بالضفة وغزة خلال رمضان

أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى سلسلة تسهيلات للمواطنين الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك بينها الصلاة فى المسجد الأقصى المبارك وتبادل الزيارات والسفر للخارج.

وقال منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية يؤاف مردخاى فى بيان صحفى نشرته وسائل الاعلام العبرية اليوم (السبت) إنه تقرر السماح للفلسطينيين الرجال من سكان الضفة الغربية فوق الـ 45 عاما وكذلك النساء والأطفال دون 12 عاما بأداء الصلاة فى المسجد الأقصى.

وأشار مردخاى إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 إلى 45 عاما يتوجب عليهم استصدار تصاريح خاصة.

وأضاف أنه سيسمح لـ 500 فلسطينى من قطاع غزة فوق سن الـ 50 عاما بأداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، كما سيسمح فى ليلة القدر لـ 800 آخرين وفى عيد الفطر لـ 400 غزي.

وذكر أنه سيتم أيضا السماح لـ 500 فلسطينى من الضفة بزيارة أقاربهم والسفر إلى الخارج عبر مطار "بن جوريون"، فيما سيسمح لـ 1000 شخص من العوائل الفلسطينية المقيمة فى الخارج بزيارة أقاربهم فى الضفة عبر جسر اللنبى مع الأردن.

كما تقرر السماح بتبادل زيارات بين العوائل فى الضفة الغربية وقطاع غزة من ذوى القرابة من الدرجة الأولى، حيث سيسمح للعوائل من سكان الضفة بزيارة أقاربهم المقيمين فى قطاع غزة دون قيود أو الحاجة إلى بطاقة ممغنطة، فيما سيسمح لذات القرابة ممن هم فوق 60 عاما من سكان القطاع بزيارة أقاربهم فى الضفة أيام الأحد حتى الخميس.

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