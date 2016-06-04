القيادة المركزية الأمريكية: مقتل أربعة من "القاعدة" فى غارة جوية باليمن

وقال بيان أصدرته القيادة المركزية الأمريكية أن هذا يعتبر الهجوم التاسع الذى يشنه الجيش الأمريكى ضد تنظيم القاعدة فى اليمن خلال العام الحالى وذلك فى اطار عمليات مكافحة الارهاب.
وأكد البيان أن وجود تنظيم القاعدة فى اليمن يساهم فى زعزعة الاستقرار فى البلاد حيث يسعى التنظيم إلى اتخاذه ملاذا آمنا لتدبير هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها فى المنطقة.
وشدد على ان الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بهزيمة وتدمير تنظيم القاعدة وحرمانه من أى ملاذ آمن اينما كان، وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أعلنت فى وقت سابق تنفيذ ضربة جوية ضد احد معسكرات تنظيم القاعدة فى اليمن يوم 22 مارس الماضى وقُدِر عدد العناصر الذين تم استهدافهم حينئذ ب 56 عنصرا.
كما قُتِل عشرة من عناصر تنظيم القاعدة فى الجزيرة العربية خلال اربعة غارات جوية أمريكية تم شنها خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس الماضى. وأكد مسئولون بالقيادة المركزية الأمريكية فى الوقت نفسه شن ثلاث غارات جوية أمريكية فى شرق ووسط اليمن خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين أسفرت عن مقتل 11 من عناصر القاعدة.
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