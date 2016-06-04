أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القيادة المركزية الأمريكية: مقتل أربعة من "القاعدة" فى غارة جوية باليمن

Google+ Print
القيادة المركزية الأمريكية: مقتل أربعة من "القاعدة" فى غارة جوية باليمن القيادة المركزية الأمريكية: مقتل أربعة من "القاعدة" فى غارة جوية باليمن
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل أربعة ‏من عناصر تنظيم القاعدة فى الجزيرة العربية خلال غارة جوية ‏شنتها قوات الجيش الأمريكى يوم 19 مايو الماضى فى محافظة شبوا ‏بوسط اليمن.

وقال بيان أصدرته القيادة المركزية الأمريكية أن هذا يعتبر ‏الهجوم التاسع الذى يشنه الجيش الأمريكى ضد تنظيم القاعدة فى اليمن ‏خلال العام الحالى وذلك فى اطار عمليات مكافحة الارهاب.

وأكد البيان ‏أن وجود تنظيم القاعدة فى اليمن يساهم فى زعزعة الاستقرار فى البلاد حيث يسعى التنظيم إلى ‏اتخاذه ملاذا آمنا لتدبير هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها ‏ومصالحها فى المنطقة.

وشدد على ان الولايات المتحدة ستظل ملتزمة ‏بهزيمة وتدمير تنظيم القاعدة وحرمانه من أى ملاذ آمن اينما كان، وكانت ‏وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أعلنت فى وقت سابق تنفيذ ‏ضربة جوية ضد احد معسكرات تنظيم القاعدة فى اليمن يوم 22 مارس ‏الماضى وقُدِر عدد العناصر الذين تم استهدافهم حينئذ ب 56 عنصرا.

كما ‏قُتِل عشرة من عناصر تنظيم القاعدة فى الجزيرة العربية خلال اربعة ‏غارات جوية أمريكية تم شنها خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس ‏الماضى. وأكد مسئولون بالقيادة المركزية الأمريكية فى الوقت نفسه شن ثلاث ‏غارات جوية أمريكية فى شرق ووسط اليمن خلال شهرى فبراير ومارس ‏الماضيين أسفرت عن مقتل 11 من عناصر القاعدة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365