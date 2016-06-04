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وزير الدفاع الفرنسى: تنظيم "داعش" يتراجع فى سوريا والعراق وسيهزم عسكريا

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وزير الدفاع الفرنسى: تنظيم "داعش" يتراجع فى سوريا والعراق وسيهزم عسكريا وزير الدفاع الفرنسى: تنظيم "داعش" يتراجع فى سوريا والعراق وسيهزم عسكريا
أكد وزير الدفاع الفرنسى جان ايف لودريان مساء الجمعة أن تنظيم "داعش" "سيهزم" عسكريا و"سيتم القضاء عليه".

وأعلن لودريان على قناة "بوبليك سينا" البرلمانية "اليوم أقول: نعم، داعش سيهزم. إنه يتراجع بشكل كبير"، وأضاف خلال برنامج أدبى حيث حضر لتقديم كتابه بعنوان "من هو العدو" أنه "سيتم القضاء على داعش تدريجيا"، وأوضح أنه إذا خسر تنظيم "داعش" معقله فى الموصل فى العراق فإن هذه "بداية النهاية" بالنسبة إليه، معربا عن أمله بأن تتمكن القوات العراقية من استعادة المدينة بحلول نهاية العام.

وتابع الوزير الفرنسى "قدرتهم المالية أصبحت أقل بكثير، كما وبيع النفط، والاستقطاب ما زلت مقتنعا بأن الأمر سيكون صعبا، ولكن أقولها للمرة الأولى إن "داعش يتراجع وداعش يهزم"، بما فى ذلك فى الرقة" معقله فى سوريا، وأشار لودريان أيضا إلى أن "عددا" من الفرنسيين قاتل إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية أثناء الهجوم المستمر لقوات سوريا الديموقراطية التى تضم عربا وأكرادا ضد التنظيم فى منبج فى شمال سوريا.

وتقع المدينة فى شمال غرب البلاد بين جرابلس على الحدود التركية والرقة معقل تنظيم الدولة الاسلامية فى سوريا. واستعادة السيطرة عليها أمر أساسى لوقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا وإليها، وقال وزير الدفاع الفرنسى إنه "من الضرورى استعادة تلك المنطقة لقطع التحركات فى الاتجاهين، بين تركيا والشام"
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