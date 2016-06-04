أهالى أبوصوير بالإسماعيلية يشكون انقطاع المياه وضعف الكهرباء وتوقف الصرف الصحى

مشكلات الريف فى الإسماعيلية تتفاوت من منطقة لأخرى وتشترك فى عدد من المشكلات الثابتة وهى توفير مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحى.

وفى قرية أبوصوير البلد التابعة لمدينة أبوصوير تصبح هذه المشكلات واضحة.

نقص مياه الشرب

تهالك شبكات الكهرباء

>فأهالى القرية يؤكدون أنهم يعانون منذ سنوات من نقص المياه وإنقطاعها فى بعض المناطق بالساعات أيضا ضعف التيار الكهربائى وعدم وجود طرق ممهدة ومشكلة الصرف الصحى التى لم تنتهى حتى الآن>فى البداية يقول مبارك أحمد إسماعيل ان المواسير القديمة الموجودة بالخطوط من الأسبستوس المحظور دوليا ونطالب بتغيرها بالإضافة إلى مشكلات محطات المياه وضعف الخطوط وتوقف خطوط رئيسية للمياه فى مناطق مختلفة بالقرية.>يشير السيد ابو عبداللة إلى عدم وجود صيانة بشبكات الكهرباء وهناك العديد من الأعمدة الكهربائية لايوجد بها لمبات للإضاءة مما يشكل خطر على المواطنين وخاصة فى الفترة المسائية.

ويطالب على عبد الحميد من أهالى القرية بضرورة تغطية المساقى الصرف الزراعى المكشوف الموجودة بين الكتل السكانية من خلال مشروع الصرف المغطى حيث تم تغطية بعض المصارف وان يتم استكمال تغطية باقى المصارف لحماية أرواح المواطنين وخاصة الأطفال.

رصف الطرق

>ويؤكد هانى عبد المقصود على ضرورة إنهاء رصف الطرق داخل القرية لان معظمها غير ممهدة وتحتاج إلى رصف أيضا تطويرالمزلقان بالقرية وهو مازال العمل بة منذ فترة ولم تنتهى حتى الآن>انتهاء المشروعات قبل 30 يونيو الحالي.

ومن جانبه أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنة وجه فى إجتماعة الأخير مع رؤساء الوحدات المحلية والقرى بضرورة الالتزام بمضاعفة كافة الجهود وتكثيف حجم العمل بجميع المشروعات الخدمية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2015/2016 والمقرر الانتهاء منها قبل 30 يونيو الحالى ومنها أعمال رصف وتطوير الطرق الفرعية بقرية أبوصوير البلد الذى يخدم عددا ممن التوابع ويربط ما بين عزبة أبو خروع وعزبة أبو عدسة ومنطقة السلام والعنتبلى بطول 1.2 كيلومترا وبتكلفة مالية قدرها نصف مليون جنيه وهو من إجمالى 11 طريقا فرعيا تم إدراجها ضمن خطة مركز ومدينة أبوصوير للرصف هذا العام وتبلغ جملة تكلفتها نحو 3.2 مليون جنيها .

إحلال وتجديد محطات مياه الشرب

تطوير المزلقان بمليون جنية

>وقال متولى حسن رئيس مدينة أبوصوير ان هناك اهتمام بقرية أبوصوير البلد وتم فيها العديد من المشروعات وخاصة مياه الشرب والمشكلة ان بعض المحطات بها تجديد وإحلال من قبل شركة مياه القناه وبانتهاء أعمال الصيانة سوف تنتهى تماما مشكلة ضعف مياه الشرب وجارى تغيير الخطوط القديمة كما تم تركيب 1200 لمبة خلال الأيام الماضية فى الأعمدة الكهربائية داخل القرية ويتم حاليا رفع قدرة المحولات الضعيفة.>وأضاف متولى حسن أنة تم الانتهاء من 70 % من مشروع الصرف الصحى بالقرية فهناك محطتين يجرى العمل بهما الواصفية ومحطة العطارة كما سيتم ربط خط مياه أبوصوير البلد على خط مدينة المستقبل كما تم رصد مليون جنية لرفع كفاءة مزلقان القرية

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