رئيس الوزراء يتفقد اليوم عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعى بمحافظة الغربية

تستقبل محافظة الغربية، صباح اليوم السبت، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى أول زيارة له لمحافظة الغربية منذ توليه منصبه، يرافقه عدد من الوزراء يتفقد خلالها عدداً من المشروعات بطنطا وقطور، ومشروعات الإسكان الاجتماعى بالمحافظة.

وسيكون فى استقبال رئيس الوزراء والوزراء المرافقين له اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، واللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة.

وكشف مصدر بمحافظة الغربية لـ"اليوم السابع"، أن اللواء أحمد صقر سيعرض على رئيس الوزراء مشاكل واحتياجات المحافظة، وخاصة أعمال التطوير بمدينة المحلة المتوقف العمل بها، إلى جانب الحاجة لاعتماد مبالغ مالية لنقل القمامة التى تجاوزت أكثر من 150 ألف طن بمحطة التجميع بالمحلة بعد تأخر سداد مستحقات مقاول نقل القمامة الذى توقف عن نقلها لعدم صرف مستحقاته التى تبلغ أكثر من 2.5 مليون جنيه.

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