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7 أغذية لعلاج خشونة المفاصل.. التونة وفول الصويا والشاى الأخضر

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7 أغذية لعلاج خشونة المفاصل.. التونة وفول الصويا والشاى الأخضر 7 أغذية لعلاج خشونة المفاصل.. التونة وفول الصويا والشاى الأخضر
تعد خشونة المفاصل من أكثر أمراض العظام انتشارا على مستوى العالم، وبالأخص مرض خشونة الركبة، وعلى الرغم من أن هذه الأمراض تحدث بمعدلات أكبر بين كبار السن (خاصة المصابين بالسمنة)، إلا أن الكثير من الشباب وصغار السن يعانون من خشونة وآلام المفاصل أيضا.

أطعمة لعلاج خشونة المفاصل


>ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من الأطعمة التى تساهم فى علاج خشونة المفاصل والحد من تآكلها، وتقليل الاحتكاك الذى يحدث بينها، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع مؤسسة "التهاب المفاصل arthritis" الأمريكية، وتشمل:

1.أسماك السالمون والسردين والماكريل والتونة لأنها غنية بالأوميجا 3، وهى تحد من التهابات المفاصل، ويجب تناولها مرتين على الأقل أسبوعيا.

2.فول الصويا ومنتجات الصويا المختلفة: غنية أيضا بالأوميجا 3 التى تكافح الالتهابات.

3.زيت الزيتون عالى الجودة: غنى بالمواد المضادة للالتهابات المفيدة للمفاصل.

4.الكريز: يحد من الإصابة بنوبات النقرس المسببة لالتهابات المفاصل، وهو غنى بمادة الأنثوسيانين، التى تتمتع بخواص رائعة مضادة للالتهابات.

5.تناول منتجات الألبان قليلة الدسم مفيد أيضا لعلاج التهابات المفاصل لأنها تحتوى على الكالسيوم وفيتامين "د"، المعروفين بتأثيرهما المقوى للعظام.

6.البروكلى: غنى بمادة السلفورافين، التى أثبتت الأبحاث الطبية أن تحد من تطور مرض التهاب المفاصل العظام.

7.الشاى الأخضر: غنى بمضادات الأكسدة والمركبات البوليفينولية التى تحد من الالتهابات وتبطئ تآكل وتلف الغضاريف.

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