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إصابة 4 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم عقب تناولهم طعام فاسد بطما سوهاج

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إصابة 4 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم عقب تناولهم طعام فاسد بطما سوهاج إصابة 4 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم عقب تناولهم طعام فاسد بطما سوهاج
استقبل مستشفى طما المركزى 4 أطفال من أسرة واحدة يقيمون بحى الزهراء ببندر طما مصابين "بحالة إعياء شديد وقىء مستمر" وتم حجزهم بالمستشفى "إدعاء تناول طعام فاسد".

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد جلال أبوسحلى مامور مركز شرطة طما يفيد بتسمم أربعة أطفال من أسرة واحدة دائرة المركز عقب تناولهم طعام منزلى فاسد.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية بوصول الطفل بسام على أحمد السيد 6 سنوات وأشقائه الطفل فهد على أحمد السيد 7 سنوات، الطفل أحمد على أحمد السيد 5 سنوات، الطفلة أمل على أحمد السيد 3 سنوات ويقيمون حى الزهراء ببندر طما إلى المستشفى المركزى مصابين "بحالة إعياء شديد وقىء مستمر" .

وتم حجزهم بالمستشفى إدعاء تناول طعام فاسد وبسؤال والدة المصابين 30 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي غير طازج، ونفت الشبهة الجنائية، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10311 جنح المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

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