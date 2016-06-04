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اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة أبو شعيشع وقنعان بإقتحام سجن وادى النطرون

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اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة أبو شعيشع وقنعان بإقتحام سجن وادى النطرون اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة أبو شعيشع وقنعان بإقتحام سجن وادى النطرون

>تصدر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها بإعادة محاكمة المتهم حسن على أبوشعيشع وطارق احمد قنعان السنوسى أحد المتهمين بإقتحام السجون والإعتداء على المنشآت الشرطية إبان يناير 2011 .

يصدر الحكم برئاسة المستشار فتحى بيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.

يجدر الإشارة إلى ان المتهم قد صدر ضده حكما غيابيا برئاسة بالاعدام شنقا فى القضية المعروفة اعلاميا بـ"اقتحام السجون" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين واخرين من كتائب القسام وحزب الله اللبناني

التحقيق مع مأمور سجن وادى النطرون لتخلفه عن إحضار متهمى الوراق
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