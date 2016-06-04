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اليوم.. أولى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين وعضوى المجلس

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اليوم.. أولى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين وعضوى المجلس اليوم.. أولى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين وعضوى المجلس
تنظر اليوم السبت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمحكمة عابدين , اولى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة وخالد البلشى وكيل النقابة، بتهمة ايواء هاربين من العدالة بمبنى نقابة الصحفيين.

كانت النيابة العامة قد احالت يحيى قلاش نقيب الصحفيين, وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة, وخالد البلشى وكيل النقابة,الى المحاكمة وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونا, وهما الصحفى عمرو بدر والمدون محمود السقا اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين.

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