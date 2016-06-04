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سقوط عاطلان تخصصا فى خطف حقائب المواطنين بالمعادى

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سقوط عاطلان تخصصا فى خطف حقائب المواطنين بالمعادى سقوط عاطلان تخصصا فى خطف حقائب المواطنين بالمعادى
تمكن رجال مباحث المعادى، من القبض على عاطلان، تخصصا فى ارتكاب خطف حقائب المواطنين، وسرقة متعلقاتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المعادى، بلاغا من المواطنة "دينا س م " 22 سنة، طالبة، من انها أثناء سيرها بمنطقة زهراء المعادى، فوجئت بقيام شخصان مترجلان مجهولان قاما بخطف حقيبة يدها وبداخلها متعلقاتها الشخصية وهاتف محمول، وفرا هاربان، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8214 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى ان مرتكبى الواقعة كلا من " محمد ع س " 20 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين اخرهما 21872 لسنة 2013م البساتين " سرقة بالإكراه "، و"سيف ن ح " 20 سنة، عاطل.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وتمكن النقيب أنور المناوى معاون مباحث القسم، من ضبطهما، وبمواجهتما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها المسروقات بمسكن المتهم الأول، وبعرض المسروقات على المجنى عليها تعرفت عليها واتهمتهما بالسرقة، وجار مناقشتهم للتوصل لباقى الحوادث التى ارتكبوها.

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