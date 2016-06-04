مأساة أسرة بنجع حامد بسوهاج.. الأب يحتاج إلى لتركيب مفصل .. ونجليه يعانيان إعاقة ذهنية

داخل أحد المنازل السقوفة بالبوص عبارة عن غرفتين ضيقتين مظلمتين بنجع حامد بمركز ساقلته بمحافظة سوهاج، تعيش أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد حياة مأساوية يندى لها الجبين ويبكى لها القلب بعد أن اخترقت الأمراض أجسادهم وخاصة شقيقين مصابين بإعاقة ذهنية منذ سنوات طويلة وساقتهما أقدارهما العثرة إلى عدم العلاج منذ الصغر حتى وصلا إلى هذا الحال والادهى من ذلك انهما لا يحصلان على معاش تضامن اجتماعى.

أما الأب فهو قعيد لا يقوى على الحركة ويحتاج إلى عملية بـ13 ألف جنيه فى الركبة، والام تعانى من عدة أمراض منها السكر والضغط وبسبب ظروفهم المادية لا تستطيع شراء الدواء.

انتقل "اليوم السابع" إلى مسكن الأسرة المبنى من " الطوب البلوك " بنجع حامد حيث قال فى البداية أحمد احمد عبد الرحمن 62 بالمعاش أنه كان يعمل عامل فى احدى الشركات ويتقاضى مبلغا قليلا من معاشه ويعيش تحت خط الفقر فهو قعيد يعانى من كسر فوق الركبة ويحتاج إلى تركيب مفصل بـ13 ألف جنيه فقد قام باجراء عملية قبلها نظرا للألم الذى يعانى ولكن ظروفه المادية حالت أن يجرى العملية الاخرى فاضطر إلى الجلوس فى منزله لا يستطيع الحركة.

ويضيف الأب والحزن يكسو وجهه، نحن نحتاج جميعا للعلاج ولكن لا احد يساعدنا فلدى أبنائى محمد 23 سنة وشيماء 28 سنة يعانيان منذ الصغر من اعاقة ذهنية وحاولت مرارا وتكرارا علاجهما منذ الصغر ولكنها باءت بالفشل فكانا يحتاجان إلى مبالغ مالية كبيرة ولكنى لم استطع وهما الان لا حول لهما ولا قوة، بالاضافة اى انهما لا يتقاضيان معاش تضمامن اجتماعى.

>ويكمل الاب حديثة انهم يعيشون حياة مأساوية ولم جد مفرا من ذلك بالاضافة إلى مسكنهم المبنى من الطوب البلوك يحتاج إلى ترميم ولكن ضيق ذات اليد جعلتهم مكتوفى الايدى، ويطالب الاب احمد عبد الرحمن المسئولين بالنظر إلى حالته وحالة اسرته فيحتاج إلى اجراء العملية والحصول لنجليه على معاش التضامن الاجتماعى.

>فيما قالت زوجته، أن حياتنا صعبة للغاية فالفقر يحوطنا من كل جانب ونعيش فى مسكن يحتاج إلى البناء مرة اخرى ومسقوف بالبوص وان المرض جعلها ضعيفة فهى تعانى من السكر والضغط ولكن ضيق ذات اليد جعلتنا لا أستطيع شراء العلاج بالاضافة إلى اننا نعيش حياة صعبة فلا ناكل "اللحمة" الا كل شهرين وأبنائى محمد وشيماء حالتهما الصحية صعبة مما جعلنى حزينة طوال الوقت عليهما فهما لا يدركان شىء فى حياتهما ولم يقم احد بعلاجهما العلاج الصحيح منذ الصغر مما ادى إلى تدهور حالتهما.

>وتطاب الام بمساعدتهم بعلاج زوجها والذى يحتاج إلى عملية واعادة بناء مسكنهم وعلاجها على نفقة الدولة بالاضافة إلى صرف معاش معاقين لابنائها.

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