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الكى الكهربائى والليزر.. تعرف على علاج السنط

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الكى الكهربائى والليزر.. تعرف على علاج السنط الكى الكهربائى والليزر.. تعرف على علاج السنط

>"السنط" من الأمراض الجلدية المعدية التى تصيب بعض الأماكن فى الجسم مثل الأصابع وغيرها. وفى هذا السياق يقول الدكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية: "إن السنط هو إصابة فيروسية تصيب جلد الإنسان، ويكون على أشكال متعددة، فقد يكون على هيئة نمو زوائد جلدية رمادية اللون ولها سطح خشن، أو زوائد جلدية بنية اللون وسطحها ناعم"، مضيفا أن هذا المرض يصيب أجزاء كثيرة من الجسم مثل الأصابع والقدمين أو الوجه أو فروة الرأس.

وتابع د. هانى قائلا إنه فى بعض الأحيان قد يصيب المرض الأعضاء التناسلية، حيث إنه من الأمراض المعدية، وينتقل من إنسان مصاب لآخر سليم عن طريق التلامس المباشر وخلال الاتصال الجنسى أيضا، أو مع استعمال أدوات إنسان مريض، موضحا أن مشى الإنسان حافى القدمين قد يساعد على إصابته أيضا بالسنط فى بطن القدم، خاصة حول حمامات السباحة والحمامات العمومية.

الكى الكهربائى أو الليزر العلاج الوحيد للسنط وليس الوصفات الشعبية
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وأشار التقرير إلى أن العلاج الوحيد للسنط يكون من خلال إزالة الزوائد الجلدية بالكى الكهربائى، ولكن حديثا أصبحت الإزالة بالليزر هى أفضل علاج له، وبالنسبة لمن يتبعون العلاج بالعلاجات الشعبية فهذا ليس له تأثير نهائى فى التغلب على مشكلة السنط.

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