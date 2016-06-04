35 ألف طالب نظام قديم يبدأون امتحاناتهم بالبحيرة.. و26 ألف بالحديث يختبرون الأحد

صرح المهندس محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه ينطلق اليوم السبت سباق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2015، 2016، ويستمر حتى 28 من يونيو الجارى .

ويبدأ طلاب النظام القديم إمتحاناتهم فى التاسعة من صباح غد ٍ، ويخوض الاختبارات 35 طالب وطالبة، امتحانات فى اليوم الأول، على أن يبدأ طلاب النظام الحديث امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية بعد غد الأحد 5 يونيو الجارى، حيث يختبر 26743 ألف طالب وطالبة فى 92 لجنة امتحانات.

وأضاف المهندس محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن المحافظة إنتهت خلال الفترة السابقة، من تجهيز لجان السير وتسلم الأعضاء لها، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع إعداد كشوف المناداة وأرقام الجلوس ودليل استرشادى للطلاب، كما إلتزمت مديرية البحيرة بما حددته الوزارة من مجموعة الإجراءات لضبط منظومة سير الامتحانات والسيطرة على ظاهرة الغش الإلكترونى التى أصبحت كابوسا يهدد استقرار المنظومة، إضافة إلى إعتماد إجرائين لأول مرة فى الامتحانات تمثل الأول فى تكليف عضو من الشئون القانونية داخل لجان السير للتحقيق الفورى فى أى مخالفة ترتكب داخل اللجنة، أما الثانى فظهر فى إلزام رؤساء لجان السير بالتوقيع على الغلاف الخارجى لكراسة الإجابة "فورمة"، لمنع أى ادعاءات تحدث من قبل بعض الطلاب بعدم تبعية كراسة الإجابة لهم.

وأشار إلى أنه لم تتوقف الإجراءات التى أعلنت عنها الوزارة عند هذا الحد، بل تم رصد عدد من المواقع والصفحات بمعرفة فريق مكافحة الغش الإلكترونى، والذى تم تشكيله، حيث رصد قرابة الـ"30 موقعاً وصفحة تستعد لتسريب الامتحانات ونشر الغش الإلكترونى بين الطلاب .