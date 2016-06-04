مجهولون يقتحمون مستشفى أبوحماد ويعتدون على مصابين أثناء إسعافهم

قام مجهولون باقتحام قسم الاستقبال بمستشفي أبوحماد العام بالشرقية، اليوم، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وقاموا بالتعدى بالضرب على 3 مصابين، أثناء إسعافهم بالمستشفى، وذلك على خليفة حدوث مشاجرة بينهم بمنطقة المنشية بندر أبوحماد، وتسبب ذلك فى حدوث بعض التلفيات بقسم الاستقبال، ومن جانبه اتصلت إدارة المستشفى بمركز شرطة أبوحماد، لضبط الجناة وتحرير محضر بالواقعة.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطار من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، بالواقعة.

بلطجية يحطمون استقبال مستشفى بلبيس العام بعد مقتل مسجل فى مشاجرة بالشرقية

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