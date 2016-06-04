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اليوم.. محافظ كفر الشيخ يعلن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة

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اليوم.. محافظ كفر الشيخ يعلن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة اليوم.. محافظ كفر الشيخ يعلن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة
أعلنت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، سيعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، بحضور الطلاب الأوائل ومديرى الإدارات التعليمية الفائز طلابها بأوائل الشهادة الإعدادية .

وأضافت وكيل الوزارة أن المحافظ سيكرم أوائل الطلاب كما تم تكريم أوائل الشهادة الإبتدائية خلال الإسبوع الماضى .

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