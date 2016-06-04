بالصور.. التفاصيل الكاملة لاقتحام بلطجية مستشفى بلبيس العام وتحطيم محتويات قسم الاستقبال بعد مصرع مسجل.. ومجهولون يقتحمون مستشفى أبوحماد العام ويتعدون بالضرب على مصابين أثناء إسعافهم بقسم الاستقبال

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطار من مدير المباحث بتعدى بلطجية على مستشفى بلبيس العام

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قام مجهولون فى ساعات متأخرة من مساء أمس الجمعة، بالتعدى على قسم الاستقبال بمستشفى بلبيس العام، وتحطيم كافة محتوياته، بعد مصرع زميلهم بمشاجرة، وقاموا بمحاصرة الأطباء داخل المستشفى، وأجبروا سيارة الإسعاف رقم 1224 على التوجه به، إلى مستشفى الأحرار لإسعافه .وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطار من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد مصرع "أحمد ن" 45 مسجل خطر على خليفة مشاجرة بينه وبين آخرين، بمنطقة أرض علوان وقيامه بإطلاق أعيرة نارية فى المشاجرة، وبعد إصابته قام عدد كبير من زملاء، بحمله إلى مستشفى بلبيس العام، وعند علمهم بأن حالته حرجة ولا يمكن إسعافه، قاموا بتحطيم استقبال مستشفى بلبيس العام وتحطيم محتويات قسم الاستقبال بالكامل، ومحاصرة المستشفى وإطلاق أعيرة نارية على الأطباء، بعد علمهم بسوء حالة زميلهم، ومن جانبه سادت حالة من الخوف الشديد بين الأطباء، وقام بعضهم بالاختباء فى الحمامات والغرف.

مصدر طبى بمستشفى بلبيس العام البلطجية أجبروا السيارة على التوجه بيهم إلى مستشفى الأحرار تحت تهديد السلاح.

وأضاف مصدر طبى بمستشفى بلبيس العام، أن طاقم سيارة الإسعاف رقم 1224 عندما شاهد التجمهر أمام المستشفى حاول الخروج معهم بالحالة إلى مستشفى الأحرار العام، ولكن أصدقاء المجنى عليه أشهروا عليهم الأسلحة البيضاء لإجبارهم على التوجه بأقصى سرعة وفى الطريق لفظ المجنى عليه أنفاسه الأخيرة قبل وصوله مستشفى الأحرار، وأن القتيل كان قد وصل مستشفى بلبيس فى حالة سيئة جدا ولا يمكن إسعافه .

انتقلت قوة من مركز شرطة بلبيس وفرقة الجنوب لمعاينة المستشفى

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انتقلت قوة من مركز شرطة بلبيس وفرقة الجنوب بمعرفة العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، والرائد محمد غيث رئيس مباحث بلبيس، وتم معاينة المستشفى وجار تشكيل لجنة لحصر التلفيات بقسم الاستقبال، فيما دفعت مديرية أمن الشرقية بقوات من الأمن المركزى بمدينة بلبيس .

فيما توقف العمل بقسم الاستقبال بالمستشفى، وامتنع عدد من الأطباء عن العمل بالقسم، وغارد بعضهم المستشفى، فيما تعمل باقى الأقسام، ماعد قسم الاستقبال، ومن جانبه يحاول أعضاء الجمعية الشعبية بمدينة بلبيس، مساعدة إدارة المستشفى العام، فى تنظيف قسم الاستقبال وتحويل الحالات الطارئة إلى مستشفيات الرحمة والغندور والتوحيد .

مجهولون يقتحمون مستشفى أبوحماد العام ويتعدون على مصابين على خلية مشاجرة بينهم

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- بلطجية يحطمون استقبال مستشفى بلبيس العام بعد مقتل مسجل فى مشاجرة بالشرقية

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قام مجهولون باقتحام قسم الاستقبال بمستشفى أبوحماد العام بالشرقية، اليوم، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وقاموا بالتعدى بالضرب على 3 مصابين، أثناء إسعافهم بالمستشفى، وذلك على خليفة حدوث مشاجرة بينهم، بمنطقة المنشية بندر أبوحماد، وتسبب ذلك فى حدوث بعض التلفيات بقسم الاستقبال، ومن جانبه اتصلت إدارة المستشفى بمركز شرطة أبوحماد، لضبط الجناة وتحرير محضر بالواقعة، وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطار من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، بالواقعة.>وطالب الأطباء بالحماية الأمنية داخل المستشفيات بعد تعرضهم للترويع من قبل البلطجية .