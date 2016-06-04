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مي عز الدين تكشف سر كارول سماحة

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الجمعة 03-06-2016 19:52

بعدما اطلت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، وأعلنت عن مفاجأة خاصة برمضان 2016، تتعلق بغنائها لـ "تيتر" مسلسل لأحدى النجوم أو النجمات المصريين، دون ان تعلن عن إسم محدد، أطلت الممثلة مي عز الدين، عبر حسابها الرسمي على الموقع نفسه، وتقدمت بالشكر إلى كارول سماحة لغنائها "تيتر" مسلسها الرمضاني "وعد".

مي توجهت الى كارول قائلة" بشكرك على غنائك الجميل وإحساسك العالي، تشرفت بغنائك تيتر مسلسلي وكالعادة بشكر المبدع أيمن بهجت قمر على الكلام اللي من القلب ووليد سعد على اللحن السهل الممتنع. ربنا يكتبلنا النجاح".

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