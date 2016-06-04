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بالفيديو: محمد عبد الوهاب يجمع عبد الفتاح جريني وسعد رمضان في أغنية واحدة

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السبت 04-06-2016 00:43

يتواجد حالياً الصديقان الفنان المغربي عبد الفتاح جريني واللبناني سعد رمضان في الدار البيضاء - المغرب من أجل تسجيل إحدى حلقات برنامج " تغريدة" المقرر عرضه على شاشات التلفزيون المغربي .

ومن المقرر أن يغني كل منهم عدداً من أشهر أغانيه ، هذا بخلاف الديو الغنائي الذي سيكون بينهم على أغنية "يامسافر وحدك" للراحل محمد عبد الوهاب .

على صعيد آخر يحصد جريني أصداء نجاح أغنيته "جابرا فان" التي تجاوزت نسبةمشاهدتها 25 مليون مشاهدة في فترة قليلة وهي النسخة العربية من أغنية فيلم شاروخان الاخير "fan" .

كذلك يحصد سعد رمضان نجاح أغنيته " مين قدك" والتي تم طرحها على يوتيوب بطريقة مبتكرة وهى تصويرها بطريقة الرسوم المتحركة وحققت نسبةمشاهدة عالية ونجاحاً كبيراً وخصوصاً في الأعراس.

 

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