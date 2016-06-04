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أيمن زيدان «تباً لمناخ التسويق التلفزيوني»

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الجمعة 03-06-2016 17:06

يعاني الفنان أيمن زيدان وشركة إنتاج مسلسله «أيام لا تنسى» من مشكلة التوزيع على المحطات، وقام الفنان أيمن زيدان مخرج العمل بنشر، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، تدوينة عبّر فيها عن استيائه من «مناخ التسويق التلفزيوني وآلياته التي تخضع لاعتبارات آخر همها مستوى المسلسل وقيمته الفنية والموضوعية».
وسخر زيدان من أنه «آمن في لحظة حماقة أن جودة العمل الفني هي أقصر الدروب لحضوره على الشاشة» مضيفاً: «مازلت أتذكر كل اللحظات التي رافقت هذا المشروع، والذي بصراحة شديدة تعاطيت معه على أنه واحد من رهانات الدراما السورية، تذكرت كم الجهد والروح التي استنزفت في كل جزئياته».
واختتم أيمن زيدان تدوينته بكلمة «تباً» لخص فيها موقفه من شروط السوق، وتحكّم المحطات العارضة بما يتم إنتاجه وعرضه، والحال الذي وصلت إليه الدراما.

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سيدتي