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مباحث التموين تضبط 8.490 طن ياميش رمضان مجهول المصدر من أسواق الجملة

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مباحث التموين تضبط 8.490 طن ياميش رمضان مجهول المصدر من أسواق الجملة مباحث التموين تضبط 8.490 طن ياميش رمضان مجهول المصدر من أسواق الجملة
أكد مصدر مسئول بالإدارة العامة لمباحث ، أن الإدارة تكثف حملاتها على الأسواق استعداداً لشهر رمضان الكريم، وتمكنت من ضبط 8.490 طن ياميش رمضان " قمر الدين – تمر هندى – تمر" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر داخل محل بمنطقة الظاهر بمحافظة القاهرة، ومدون عليها أسماء غير متداولة بالسوق المصرية.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن العبوات ذات منشأ أجنبى "سوريا والهند"، وخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها، وتحفظت الإدارة على الكميات التى تم ضبطها تحت تصرف النيابة العامة، وسحبت العينات اللازمة منها لإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة وتحليلها.

ضبط 8 طن ياميش رمضان فاسد ومحتكر للأرز فى القاهرة
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مصر 365

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