ميسي: أمريكا والمكسيك يمكنهما الفوز بكوبا أمريكا

يرى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين أن منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك يمكنهما الفوز بكأس كوبا أمريكا 2016.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة المئوية من كوبا أمريكا والتي تقام بمشاركة 16 منتخبا.

وقال ميسي لصحيفة موندو ليو "المرشحون للفوز باللقب؟ مشاركة أمريكا والمكسيك يجعلهما مرشحين للفوز بها".

وأضاف "البطولة ستكون مختلفة على كل الأصعدة، بمشاركة منتخبات جديدة وملاعب جديدة.. الاستادات ستكون رائعة".

ويلعب المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الرابعة مع منتخبات تشيلي وبنما وبوليفيا.