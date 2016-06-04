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كوبا أمريكا – التشكيل.. جيمس وباكا يقودان كولومبيا أمام أصحاب الأرض

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كوبا أمريكا – التشكيل.. جيمس وباكا يقودان كولومبيا أمام أصحاب الأرض كوبا أمريكا – التشكيل.. جيمس وباكا يقودان كولومبيا أمام أصحاب الأرض

يدفع الأرجنتيني خوسيه بيكرمان المدير الفني لمنتخب كولومبيا بالثنائي جيمس رودريجز وكارلوس باكا في التشكيل الأساسي للفريق أمام الولايات المتحدة الأمريكية في المباراة الافتتاحية لكوبا أمريكا 2016.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كوبا أمريكا على ملاعبها في النسخة المئوية من البطولة.

ويحرس عرين الكولومبيين حارس أرسنال أوسبينا فيما يشارك أساسيا أيضا كوادارادو لاعب تشيلسي المعار ليوفنتوس.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوسبينا

الدفاع: أرياس – مورييو – زاباتا – دياز

خط الوسط: توريس – بيريز – كوادرادو – كاردونا – جيمس رودريجز

الهجوم: كارلوس باكا

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