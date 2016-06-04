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بالصور.. العثور على جثة شاب مقتول فى رأس البر

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بالصور.. العثور على جثة شاب مقتول فى رأس البر بالصور.. العثور على جثة شاب مقتول فى رأس البر
أبلغ المصيفون بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط مديرية الأمن بوجود رائحة كريهة تخرج من إحدى الشقق برأس البر وبالتحديد شقة 18 بشارع 101.

وانتقل على الفور الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث رأس البر ومعاونه النقيب شوقى المحلاوى لمتابعة البلاغ، وعثروا على جثة شاب يدعى "محمد أبو حسين" مقتولا ومذبوحا، وحضر المستشار محمد عنان وكيل نيابات مركز دمياط ورأس البر واستمع لشهود عيان من المنطقة.

ومن تحقيقات النيابة مع أحد شهود العيان اتضح أنه منذ يومين حسب شاهدة عيان من العشة المقابلة لمكان الحادث وبسؤالها أمام وكيل النيابة المستشار محمد عنان قالت: "شاهدت الشاب أحمد عز الدين نائما على ظهره، وفى اتنين كانوا معاه منهم واحد لابس قميص أسود والتانى لابس كاب أبيض، وقالت لهم فى حاجة ؟ قالوا لها لا ده مغمى عليه وأخدوه على موتسيكل صينى وتوجهوا إلى مستشفى اليوم الواحد برأس البر واستقبلته الممرضات اللاتى أكدن نفس كلام شاهدة العيان بأن هناك شخصا يرتدى كاب أبيض وآخر يرتدى قميصا أسود أحضرا جثة أحمد واختفيا تماما".

وأوضحت التحقيقيات، أن "أحمد" أخد طعنة فى الفص الأيمن من القلب سببت نزيفا داخليا فى القلب والصدر حسب تصريحات الطب الشرعى، فتوفى داخل المستشفى، أما بخصوص جثة "محمد أبو حسين" الذى وجدوه اليوم فتبين أن به "عضة" و3 طعنات ومذبوح وفى يده مطواة.

جثة شاب (1)

جثة شاب (2)

جثة شاب (3)


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