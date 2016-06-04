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مجلس الأمن يطلب ضمانات من حكومة الوفاق الليبية قبل رفع حظر الأسلحة

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مجلس الأمن يطلب ضمانات من حكومة الوفاق الليبية قبل رفع حظر الأسلحة مجلس الأمن يطلب ضمانات من حكومة الوفاق الليبية قبل رفع حظر الأسلحة
يسعى مجلس الأمن الدولى إلى الحصول على ضمانات من حكومة الوفاق الوطنى الليبية بأن الأسلحة الجديدة لن تقع فى الأيدى الخطأ قبل أن يوافق على المشتريات، بحسب ما أفاد دبلوماسيون أمس الجمعة.

وكانت بريطانيا ومصر وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا من بين 25 دولة وافقت خلال اجتماع الشهر الماضى على مساعدة حكومة فايز السراج بتسليح نفسها لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، واتفقت هذه الدول على دعم طلب مقدم إلى لجنة العقوبات فى الأمم المتحدة لرفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والسماح لحكومة السراج بشراء الأسلحة.
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