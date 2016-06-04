مهمة الصعود – مصر تحارب مستحيل تنزانيا في رحلة العودة الإفريقية

يخوض المنتخب المصري مواجهة مرتقبة أمام مضيفه التنزاني في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون يوم السبت.

مهمة الفراعنة التي تبدو سهلة في ظل حاجتهم لنقطة أو الخسارة بفارق أقل من 3 أهداف من أجل ضمان الصعود رسميا سيواجهها محاولة تحقيق المستحيل من تنزانيا.

لكن منتخب مصر الذي يرغب في العودة لبطولات أمم إفريقيا سيكون راغبا في تحقيق الفوز لاعتبارات أخرى أيضا بمباراته الأخيرة في التصفيات بعد انسحاب تشاد.

الصعود لإفريقيا

منتخب مصر غاب عن بطولات الأمم الإفريقية الأخيرة وتحديدا منذ التتويج بلقب 2010، وفشل الفراعنة في الصعود في 3 بطولات سابقة 2012 و2013 و2015.

لكن على الرغم من الغياب فإن المنتخب المصري مازال يحتفظ بالرقم القياسي في عدد مرات المشاركة بـ22 مرة بفارق مشاركتين عن غانا.

مصر غابت أيضا عن المشاركة لثلاث بطولات متتالية وهي أطول مدة غاب فيها الفراعنة عن أمم إفريقيا.

منتخب مصر يحتل الصدارة برصيد 7 نقاط فيما يمتلك المنتخب التنزاني نقطة وحيدة وهو حال المنتخب النيجيري أيضا.

التصنيف

فوز تونس على جيبوتي يوم الجمعة جعل مصر أمام خيارا واحدا فقط وهو الفوز على تنزانيا من أجل ضمان البقاء في المستوى الأول قبل قرعة تصفيات كأس العالم يوم 24 يونيو الجاري.

فمصر تحتل حاليا المركز الخامس في تصنيف منتخبات إفريقيا برصيد 631 نقطة، تليها مباشرةتونس بـ629 نقطة. وتسبق تنزانيا نظيرتها جيبوتي في التصنيف، فتحتل المركز 136 مقابل 204 للأخيرة.

وهذا يعني حصد منتخب مصر لنقاط أكثر من تونس في حالة الفوز على تنزانيا السبت.

موقف الفريق

منتخب مصر لم يخسر أي مباراة في التصفيات حتى الآن ويسعى بالتأكيد هيكتور كوبر لإنهاء الرحلة بدون أي هزيمة.

كما يسعى الفريق لمواصلة مشواره الرائع في التصفيات خارج ملعبه بعد أن هزم تشاد بخماسية قبل انسحاب الأخير والتعادل مع نيجيريا في الدقيقة الأخيرة.

الغيابات وأوراق اللعب

سيغيب عن الفريق بسبب الإصابة أحمد حجازي وهو أمر يجعل كوبر أمام حل واحد فقط وهو اللعب بعلي جبر في قلب الدفاع بجانب رامي ربيعة.

أما أبرز الاستبعادات الفنية فتمثلت في قائد الأهلي حسام غالي وثنائي الزمالك باسم مرسي ومحمود عبد المنعم "كهربا".

اعتماد المنتخب سيكون بالطبع على نجمه الأول محمد صلاح أحد أبرز مفاتيح اللعب مع رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي الشاب وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا ثنائي الأهلي وفي الهجوم سيكون على الأغلب الخيار هو أحمد حسن كوكا.

في وسط الملعب من المنتظر أن يحجز لاعب أرسنال محمد النني مكانا أساسيا في الفريق بجانب طارق حامد.

خط الدفاع شهد عودة الثنائي الخبير أحمد فتحي ومحمد عبد الشافي، كما من المتوقع أن يحرس عرين الفراعنة قائده عصام الحضري.