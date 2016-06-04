غلق 17 منشأة صحية تعمل بدون ترخيص فى محافظة المنوفية

وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على غلق إدارى لعيادتين خاصتين بمركز الشهداء، لمدة 3 أشهر تجدد لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة، وذلك لإدارتها بدون ترخيص .

كما وافق المحافظ على غلق إدارى لـ 8 مراكز طبية بمراكز السادات وتلا وشبين الكوم ، وغلق أدارى لـ4 معامل للتحاليل الطبية بمركزى تلا، ومنوف، ومستشفى تخصصى بمركز تلا ، كما وافق على غلق مركزين للجيم ( صلات الألعاب البدنية والرياضة ) بمركز قويسنا، وذلك لإدارتهم بدون ترخيص مخالفين بذلك القانون 367 لسنة 1954 والقانون رقم 153 لسنه 2004 ، والقانون رقم 364 لسنه 2014 .

كما وافق المحافظ على منح تراخيص لـ 15 منشات طبية تنوعت ما بين 6 عيادات خاصة ، و 7 عيادات أسنان ومركز طبى للنساء والتوليد ، ومستشفى خاص بمراكز قويسنا وشبين الكوم ومنوف والباجور والشهداء .

فيما أكد محافظ المنوفية أنه لن يتوانى عن اتخاذ قرار بإغلاق أي منشأة غير ملتزمة بالشروط الصحية وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل عمليات المراقبة والتفتيش على كافة المنشآت الحكومية والخاصة، للتأكد من تطبيق أحكام القانون واللوائح المعنية بسلامة و أمن وجودة الخدمة المقدمة للمرضى.

- جمعية طب الأطفال فى المنوفية تناقش مرض السكر للأطفال