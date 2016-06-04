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أهالى غرب أسيوط يشتكون من انقطاع المياه لأكثر من 20 ساعة

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أهالى غرب أسيوط يشتكون من انقطاع المياه لأكثر من 20 ساعة أهالى غرب أسيوط يشتكون من انقطاع المياه لأكثر من 20 ساعة
اشتكى أهالى غرب أسيوط، من انقطاع المياه لأكثر من 24 ساعة متواصلة منذ الساعة السادسة مساء الجمعة وحتى صباح السبت.

وكانت مياه الشرب انقطعت عن 5 مناطق بمدينة ومركز أسيوط، بسبب عطل مفاجئ في محطة البنك الدولي بمنطقة الأربعين.

وقال المهندس محمد صلاح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إن مياه الشرب انقطعت عن مناطق "نزلة عبد اللاه، والأربعين، والسادات، والمعلمين، وقرية درنكة بمركز ومدينة أسيوط" نتيجة عطل مفاجئ بمحطة البنك الدولي بمنطقة الأربعين ، مشيرا إلى أنه جاري عملية الإصلاح بالمحطة، والشركة قامت بتوفير سيارات مياه للمناطق التي انقطعت بها المياه لحين الانتهاء من عملية الإصلاح .

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