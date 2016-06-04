أحد المتهمين فى مقتل الملازم أحمد حيدر يسلم نفسه لمباحث القليوبية

قام أحد المتهمين فى واقعة استشهاد الملازم أول أحمد حيدر الضابط بقطاع الأمن المركزى أثناء سيره بسيارته الملاكى بطريق شبين قليوب بتسليم نفسه للواء دكتور أشرف عبد القادر. مدير المباحث الجنائية بالقليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد قيام المتهم "حمادة الصعيدى" الهارب من سجن وادى النطرون أثناء ثورة 25 يناير والمتهم فى واقعة استشهاد الملازم أول أحمد حيدر بتسليم نفسه.

وتعود القضية إلى مايو فى عام 2014 أثناء عودة ملازم أول أحمد محمد أحمد حيدر الضابط بقطاع الأمن المركزى من عمله، متجهاً إلى مسكنه بمحافظة القليوبية، وحال سيره بسيارته الخاصة بطريق شبين قليوب، بالقرب من مزلقان كفر طحا دائرة مركز شرطة شبين القناطر، اعترض طريقه عدد من الملثمين وقاموا بإطلاق أعيرة نارية تجاهه فى محاولة لاستيقافه، إلا أنه تبادل معهم إطلاق الأعيرة النارية. ما أسفر عن مصرع أحد الجناة واستشهاد الضابط متأثراً بإصابته بطلق نارى، بينما تمكن باقى الجناة من الفرار.

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