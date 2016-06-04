ضبط سائق بتهمة النصب على المواطنين بالسحر والشعوذة بفرشوط فى قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، برئاسة العقيد أحمد فجر، رئيس فرع البحث الجنائي، القبض على سائق بتهمة النصب علي المواطنين بالسحر والشعوذة.

وأفاد مصدر أمني، بورود معلومات إلي الأجهزة الأمنية تفيد بقيام "جمال.م.ع:" 45 سنة سائق، بالنصب علي المواطنين بالسحر والشعوذة وإيهامهم بقدرته علي علاجهم بالروحانيات مقابل مبالغ ماليه حيث قامت قوة أمنية برئاسة النقيب محمود الطباخ، معاون أول وحدة مباحث فرشوط بمداهمة مقر المتهم بمدينة فرشوط، بعد تقنين الإجراءات والحصول علي إذن النيابة العامة وأضاف المصدر أنه عثر بداخلها على جهاز سونار للكشف على المرضى، وبخور وأدوات للسحر والشعوذة ، وبعض الأقراص

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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