بلطجية يحطمون استقبال مستشفى بلبيس العام بعد مقتل مسجل فى مشاجرة بالشرقية

حطم عدد من أقارب وأصدقاء شخص يدعى " أحمد ن " مسجل خطر لقى مصرعه فى مشاجرة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية استقبال مستشفى بلبيس العام وحاصروها وقاموا إطلاق أعيرة نارية على الأطباء، وذلك بعد وفاته فور وصوله المستشفى.

وسادت حالة من الهلع الشديد بين الأطباء، وقام بعضهم بالاختباء فى الحمامات وغرف المستشفى.

بالصور.. طبيب يدفع حياته ثمنًا لرفضه دخول حالة مرضية فى غير دورها بمستشفى بلبيس.. مشادة كلامية مع نائب مدير المستشفى ومحام تصيبه بهبوط ووفاته فى الحال.. أهل الطبيب: المستشفى تخفى تفاصيل الحادث

>