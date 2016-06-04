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بلطجية يحطمون استقبال مستشفى بلبيس العام بعد مقتل مسجل فى مشاجرة بالشرقية

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بلطجية يحطمون استقبال مستشفى بلبيس العام بعد مقتل مسجل فى مشاجرة بالشرقية بلطجية يحطمون استقبال مستشفى بلبيس العام بعد مقتل مسجل فى مشاجرة بالشرقية
حطم عدد من أقارب وأصدقاء شخص يدعى " أحمد ن " مسجل خطر لقى مصرعه فى مشاجرة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية استقبال مستشفى بلبيس العام وحاصروها وقاموا إطلاق أعيرة نارية على الأطباء، وذلك بعد وفاته فور وصوله المستشفى.

وسادت حالة من الهلع الشديد بين الأطباء، وقام بعضهم بالاختباء فى الحمامات وغرف المستشفى.

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