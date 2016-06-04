تحميل وتفريغ 1120ناقلة بترول بحمولة 84.1مليون طن خلال 3أشهر بقناة السويس

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن المجرى الملاحى للقناة شهد تحميل وتفريغ 1120 ناقلة بترول من الاتجاهين خلال الثلاثة أشهر الماضية من يناير حتى مارس 2016، بحمولة 84.1 طن بضائع متنوعة فى نطاق الحمولات الساكنة أقل من 50 ألف طن وحتى أكثر من 300 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة فى نطاق الحمولات الساكنة أقل من 50 ألف طن شهد من الشمال تحميل 269 ناقلة بترول بحمولة 7.5 مليون طن، ومن الجنوب تحميل 236 ناقلة بترول بحمولة 7.6 مليون طن، وتفريغ 23 ناقلة من الشمال بحمولة 515 ألف طن، ومن الجنوب تفريغ 101 ناقلة بحمولة 2.5 مليون طن وذلك خلال الفترة من يناير وحتى ومارس 2016.

وفى نطاق الحمولات الساكنة من 50 إلى 100 ألف طن، تم من الشمال تحميل 78 ناقلة بترول بحمولة 5.2 مليون طن، ومن الجنوب 62 ناقلة بترول بحمولة 4.2 مليون طن، بينما تم تفريغ 2 ناقلة بترول من الشمال بحمولة 189 ألف طن، ومن الجنوب تفريغ 19 ناقلة بترول بحمولة 1.2 مليون طن خلال نفس الفترة.

وفى نطاق الحمولات من 100 إلى 150 ألف طن، شهدت قناة السويس تحميل 67 ناقلة بترول من الشمال بحمولة 7.9 مليون طن، ومن الجنوب تحميل 60 ناقلة بحمولة 6.9 مليون طن، وتفريغ 17 ناقلة من الشمال بحمولة 1.9 مليون طن، ومن الجنوب تفريغ 14 ناقلات بترول بحمولة 1.8 مليون طن.

وفى نطاق الحمولات من 150 إلى 200 ألف طن، تم تحميل 43 ناقلة بترول من الشمال بحمولة 6.8 مليون طن، ومن الجنوب 52 ناقلة بحمولة 8.3 مليون طن، بينما تم تفريغ 18 ناقلة من الشمال بحمولة 2.9 مليون طن، ومن الجنوب تم تفريغ 13 ناقلات بترول بحمولة 2.1 مليون طن.

وفى نطاق الحمولات من 200 إلى 250 ألف طن، من الجنوب تم تفريغ ناقلة بترول واحدة بحمولة 224 ألف طن، وفى نطاق الحمولات من 250 إلى 300 ألف طن، تم تحميل تحميل 8 ناقلات بترول بحمولة 2.4 مليون طن من الجنوب، وتفريغ 3 ناقلة بترول من الجنوب أيضاً بحمولة 897 ألف طن.

وفى نطاق أكثر من 300 ألف طن تم تحميل 34 ناقلة بترول من الجنوب بحمولة 11.5 مليون طن، وتفريغ 5 ناقلات بترول من الجنوب بحمولة 1.6 مليون طن.

بالصور.. مميش يستقبل نجل عالم المخطوطات الشرقية ويخصص ركنا بمتحف الهيئة له

>