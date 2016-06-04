"الأوقاف": سنفعل الضبطية القضائية ضد كل من يصعد المنبر فى رمضان دون تصريح

حذرت وزارة الأوقاف، جميع العاملين بها من تمكين أى شخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر أو إعطاء أى دروس بالمساجد، خلال شهر رمضان، سواء فى صلاة التراويح أم فى التهجد فى أى وقت آخر، مشددة على أئمة المساجد الكبرى بعدم تمكين أى شخص من صعود المنبر أو إعطاء أى دروس بالمساجد حتى لو كان مصرحًا له بالخطابة ما لم يحمل خطابًا موجهًا من المديرية ومعتمدًا من رئيس القطاع الديني.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أنها ستفعل بقوة وحسم الضبطية القضائية لكل من تسول له نفسه صعود المنبر أو إعطاء أى دروس بالمساجد بدون تصريح .

وأكد الوزارة أنها ستتخذ إجراءات إدارية قوية تجاه أى مسئول بالمسجد يُمكن غير المصرح له بالخطابة فيه من العمل الدعوى به ، أو يقصر فى واجبه الوظيفى، حيث ستكثف حملاتها التفتيشية فى كل ما يتصل بشئون المسجد من أداء الدروس ، وتعليمات صلاة التراويح ، ونظافة المساجد .

بالصور.. رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف يكشف لـ"اليوم السابع" استعدادات المساجد لشهر رمضان.. أكثر من 4 آلاف مسجد يستقبلون المصلين للاعتكاف بدون أى شروط.. واستخدام الضبطية القضائية ضد المخالفين

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