حوكمة رؤية 2030.. جرأة في القرار تبشر بمستقبل أكثر شفافية ومسؤولية

إعلان السعودية عن إطار حوكمة الرؤية خلال الأيام الماضية، قبل الإعلان عن برنامج التحول الوطني، أظهر حقيقة مهمة عن جدية القيادة حفظها الله في تحقيق أهداف مشروع رؤية السعودية 2030م بإذن الله. فبالنظر لتفاصيل إطار الحوكمة نجد أنه قام بعملية تحول جريئة للعمل الحكومي بشكل لم نعهده من قبل، وذلك مقارنة بخطط التنمية السابقة التي اهتمت بالمبادرات الاستراتيجية بغض النظر عن جودتها وطريقة تنفيذها وقدرتها على تحقيق الأهداف.

أول عمليات التحول في العمل الحكومي هو القيام بجمع عملية إعداد الميزانية الحكومية مع عملية التخطيط الاستراتيجي الحكومي تحت قبة المجلس الاقتصادي، حيث شهدناه أولا في تشكيل ميزانية 2016م والآن نشاهده بوضوح في إطار الحوكمة حيث تنبع خطط التوسع أو التقشف الاقتصادي من المجلس بشكل رئيسي، بما فيها اللجنة المالية التي ستختص بتوفير التمويل اللازم للبرامج والمبادرات سواء من الميزانية الحكومية أو من مصادر أخرى كأسواق الدين أو من صندوق الاستثمارات العامة كاستثمار.

ثاني عمليات التحول ارتبط في طريقة عمل وزارة الاقتصاد والتخطيط وطريقة إعداد المبادرات وخطط العمل. وزارة التخطيط تحولت إلى جهة استشارية للمؤسسات الحكومية الأخرى لمساعدتها في إعداد المبادرات الاستراتيجية وخطط العمل، وهذا كان واضحا في استعانة الوزارة بشكل كبير بشركات استشارية طوال الفترة القليلة الماضية لمساعدة الوزارات الأخرى في إعداد مبادرات برنامج التحول الوطني وغيره من البرامج. إضافة إلى ذلك، طريقة صنع المبادرات الاستراتيجية لم تعد محصورة في المؤسسات الحكومية بل ستكون قادمة أيضا من المجلس الاقتصادي وهو ما يعني انخراط القيادة حفظها الله في وضع المبادرات الاستراتيجية الضرورية والمهمة للبلد والمواطن.

ثالث عمليات التحول وأهمها هو أن المؤسسات الحكومية لن تعمل بشكل مستقل Autonomously كما كان يحدث سابقا، بالإضافة إلى دعم ورفع مستوى التآزر Synergy بين المؤسسات الحكومية. إطار الحوكمة وضع عدة جهات داعمة لتضمن ذلك وهي المركز الوطني لقياس الأداء، مكتب ادارة المشروعات الوطني، مركز الانجاز والتدخل السريع، ووزارة الاقتصاد والتخطيط لتضمن عمل المؤسسات كالجسد الواحد وتقوم بمحاسبته وقياس أدائه بكل شفافية.

إضافة إلى ذلك، فتح إطار الحوكمة قناة مباشرة للتواصل مع القيادة على عدة مراحل، يسمى آلية التصعيد، عندما يكون هناك صراع أو عدم اتفاق بين الاطراف ذات العلاقة مع أطراف أخرى تقوم بعرقلة أعمالها، وهو امر عانت منه العديد من المؤسسات الحكومية في الفترة الماضية. هذا الإجراء بحسب تصوري سيساهم بشكل مباشر في مكافحة الفساد على كافة المستويات، فقيادتنا حفظها الله سيكون لديها اطلاع كامل على العقبات التي تظهر بين الحينة والأخرى خاصة التي تحتاج إلى وجود الصلاحيات العليا لحلها.

رابع عمليات التحول هو فتح المجال على مصراعية في التواصل بين المؤسسات الحكومية والمواطنين عن طريق رفع مستوى الشفافية المتعلقة في أداء المؤسسات الحكومية جميعا عن طريق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة. ستكون معلومات المشاريع والبرامج التنفيذية متاحة للمؤسسات والمواطنين، حيث سيتضح فيها المالك لكل مشروع أو مهمة ومستوى تقدمه في انجازها وتكاليفها وتفاصيلها، بما فيها المشاريع والمهام الحرجة والتي تربط المؤسسات ببعضها البعض. مما يعني، ان المؤسسة الحكومية ستتردد كثيرا قبل أن تقوم بحفر شارع تم زفلتته مؤخرا!

أعتقد أن بلادنا حفظها الله لنا جميعا ستكون على أعتاب نقلة نوعية في طريقة عملها خلال السنة الحالية بإذن الله بشكل لم نعهده من قبل ويجب علينا أن نقف جميعا صفا واحدا في سبيل نجاحها من ضمن رؤية السعودية 2030م.

*متخصص في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأصول.

تفاعل كبير من مختلف القطاعات مع الرؤية