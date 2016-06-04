أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مستشفى الملك فهد ينظم ندوة «التحول الوطني وتطوير النظام الصحي»..بجدة

Google+ Print

نظم مكتب الجمعية السعودي للادارة الصحية بجدة يوم الاربعاء ندوة "برنامج التحول الوطني وتطوير النظام الصحي" بإدارة التدريب والابتعاث بمستشفى الملك فهد بجدة، واستمرت لمدة يومين.

وشارك فيها نخبة من المتخصصين بسبعة محاور مختلفة بساعات تعليمية مقدارها 14 ساعة تعليم طبي مستمر، ويستفيد منها مختلف العاملين والعاملات بالقطاع الصحي الحكومي والأهلى بمختلف مستوياتهم الطبية والتمريضية والفنية والادارية .

واقيمت أربعة محاور في اليوم اﻷول، المحور الأول بعنوان "اولويات تطوير وإصلاح النظام الصحي في برنامج التحول الوطني" ويقدمه د.حسين البرعي رئيس قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات ومدير برنامج الماجستير التنفيذي بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، بينما عنوان المحور الثاني "دور القطاع الصحي العام في تطوير وتوفير الرعاية الصحية في إطار برنامج التحول الوطني" والمتحدث فيه هو مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة د. مبارك عسيري ، أما المحور الثالث فعنوانه "دور القطاع الصحي الخاص في توفير الرعاية الصحية في إطار برنامج التحول الوطني" ويلقيه نائب رئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف التجارية بالرياض ورئيس لجنة الخدمات الصحية بالغرفة التجارية بجدة ناصر الزاحم، واختتمت الجلسات بالمحور الرابع بعنوانه "دور شركات التأمين الصحي في تطوير الرعاية الصحية في إطار برنامج التحول الوطني " ويلقيها د. ايمن السليماني المدير الطبي لشركة بوبا .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية