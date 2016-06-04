مستشفى الملك فهد ينظم ندوة «التحول الوطني وتطوير النظام الصحي»..بجدة

نظم مكتب الجمعية السعودي للادارة الصحية بجدة يوم الاربعاء ندوة "برنامج التحول الوطني وتطوير النظام الصحي" بإدارة التدريب والابتعاث بمستشفى الملك فهد بجدة، واستمرت لمدة يومين.

وشارك فيها نخبة من المتخصصين بسبعة محاور مختلفة بساعات تعليمية مقدارها 14 ساعة تعليم طبي مستمر، ويستفيد منها مختلف العاملين والعاملات بالقطاع الصحي الحكومي والأهلى بمختلف مستوياتهم الطبية والتمريضية والفنية والادارية .

واقيمت أربعة محاور في اليوم اﻷول، المحور الأول بعنوان "اولويات تطوير وإصلاح النظام الصحي في برنامج التحول الوطني" ويقدمه د.حسين البرعي رئيس قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات ومدير برنامج الماجستير التنفيذي بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، بينما عنوان المحور الثاني "دور القطاع الصحي العام في تطوير وتوفير الرعاية الصحية في إطار برنامج التحول الوطني" والمتحدث فيه هو مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة د. مبارك عسيري ، أما المحور الثالث فعنوانه "دور القطاع الصحي الخاص في توفير الرعاية الصحية في إطار برنامج التحول الوطني" ويلقيه نائب رئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف التجارية بالرياض ورئيس لجنة الخدمات الصحية بالغرفة التجارية بجدة ناصر الزاحم، واختتمت الجلسات بالمحور الرابع بعنوانه "دور شركات التأمين الصحي في تطوير الرعاية الصحية في إطار برنامج التحول الوطني " ويلقيها د. ايمن السليماني المدير الطبي لشركة بوبا .