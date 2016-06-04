«جرّب2» يرسخ روح المبادرة لدى 1500 شاب بالمدينة المنورة

أطلق مركز الملك سلمان للشباب فى المدينة المنورة مساء أمس تجربة استثانية من خلال مبادرة ملتقى «جرّب 2» حضرها أكثر من 1500 شاب وشابة.

وعلى مدى ساعات الملتقى الذي أقيم في مبنى المؤتمرات بجامعة طيبة، حاور متخصصون عقول الشباب وأسهموا في تحفيزهم على صناعة تجاربهم الخاصة، عندما طرحوا أسئلة تساعدهم على إعادة التفكير في محطات كثيرة من حياتهم، وتعريفهم بالخطوات الأساسية للتجربة، وكسر حاجز الخوف منها، ودفعهم للإبداع وتطوير قدراتهم الشخصية، إضافة إلى التطرق إلى نماذج ملهمة في هذا المجال، وحضر الملتقى مدير الجامعة المكلف د. محروس بن أحمد الغبان وعدد من مسؤولي الجامعة.

وتضمن الملتقى محاور تعليمية، وتجارب ملهمة، وفقرات تفاعلية، وأجاب على الأسئلة المنطقية الأكثر تداولاً التي تحفز الإنسان على التجربة والانطلاق إلى آفاق جديدة من الإبداع، كل ذلك وسط تفاعل كبير مع قيمة الرؤية السعودية 2030م؛ حيث شهد الملتقى تفاعلاً كبيراً من الشباب والشابات مع الفقرات التي عرضت في هذا الصدد.

وتطرق المتخصصون في المحور الأول، إلى الطريقة التي يمكن أن يسلكها الشخص لتجربة شيء جديد «كيف تجرب؟»، فيما تولى المحور الثاني الإجابة على سؤال «لماذا نجرب؟»، وتطرق المحور الثالث إلى سؤال «متى تجرب؟»، وأوضح المحور الرابع المجال الذي يمكن للشخص أن يجرب فيه «أين تجرب»، وبيّن المحور الخامس «من يجب أن يجرب؟».

وذكر المدير التنفيذي لمركز الملك سلمان للشباب هاني المقبل، أن مبادرة ملتقى «جرّب» في محطته الثانية، عكست مدى توق جيل الشباب لخوض تجاربه الإبداعية الخاصة، والتميز في شتى المجالات، وعززت حرص المركز على تدوير المبادرة إلى مختلف المناطق، مشيراً إلى أن ملتقى «جرّب» جزءٌ من إستراتيجية المركز التي تركز على تأسيس وتجذير ثقافة التميز وترسيخ روح المبادرة لدى الشباب، والإسهام في بناء جيل مبدع من قادة المستقبل.