تكافل تحتفي بأبنائها الناجحين والمتميزين في حفل التفوق الخامس

احتفت جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة مساء أمس الأول بأبنائها الناجحين والمتفوقين الفائزين بجائزة التميز الدراسي في قاعة ريتاج طيبة للاحتفالات بحضور أمين عام جمعية تكافل د. عبدالمحسن الحربي ونائب الأمين العام الدكتور سمير المغامسي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها، وعلى مدى نحو خمس ساعات عاش المحتفى بهم أجواء احتفالية بما حققوه من نجاح وتميز دراسي، وقدم لهم المنظمون فقرات متنوعة شملت لوحات إنشادية و"أوبريت" وطنيا ومسيرة للناجحين ومسيرة للمتفوقين وشارك المحتفى بهم في لوحة إنشادية للتفوق.

وفي كلمة الجمعية التي ألقاها رئيس قسم الرعاية التربوية والتعليمية بالجمعية عماد المغامسي قال فيها إن هذا الاحتفال يأتي ثمرةً لإحدى رعايات جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة لأبنائها، والتي تعمل على بناء عمل مؤسسي متخصص يهتم باليتيم اهتماماً متكاملاً يشمل المعيشة والصحة والتربية والتعليم، ويسعى لصقل مهارات اليتيم وبناء شخصيته وتنمية مواهبه.

وأوضح المغامسي أن تكافل تقوم على رعاية أكثر من 12 ألف يتيم ويتيمة في منطقة المدينة المنورة بالإضافة إلى أكثر من أربعة آلاف من أمهاتهم، أنفقت عليهم خلال النصف الأول أكثر من عشرين مليون ريال.

أوبريت إنشادي