200 موظف لمراقبة ساحات المسجد الحرام ومنع الافتراش

أكد طارق بن صالح المالكي مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام بدء الاستعداد لموسم رمضان لعام 1437هـ، بأكثر من 200 موظفا من الرسميين والمؤقتين المؤهلين علمياً وعملياً، وبتوجيهات من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ومتابعة نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد الخزيم.

وبين المالكي أن خطة العمل تضمنت توزيع الساحات خلال موسم رمضان إلى ست مناطق تتمثل في المنطقة الأولى من مدخل أجياد إلى باب (88) بداية المسيال، المنطقة الثانية من باب علي رضي الله عنه إلى المروة مروراً بالساحة الشرقية، والمنطقة الثالثة من ساحة الشبيكة إلى دار التوحيد، والمنطقة الرابعة من دار التوحيد إلى باب الملك فهد، المنطقة الخامسة من بداية باب الملك فهد إلى مشاية رقم (87)، والمنطقة السادسة الساحات الشمالية.

وأضاف المالكي أن إدارة الساحات تقوم على تنظيم موائد الإفطار بمنح التصاريح للجهات مقدمة الإطعام الخيري وفق المواقع المحددة لها على الخرائط المعدة مسبقاً من قبل الرئاسة، وتقوم بتشكيل لجان مراقبة وتنظيم وتقييم كافة السفر، وتباشر الفرز والتفتيش العشوائي على الوجبات المقدمة في الساحات والبرادات، والإبلاغ عن ما هو مخالف لجهة الاختصاص، كما يتم توزيع المراقبات على المصليات المخصصة للنساء والتي تزيد على ثماني مصليات.

وأكد المالكي أن الإدارة تقوم على مدار الساعة بجولات في الساحات بهدف منع الافتراش ورصد ومتابعة أي افتراش من قبل الأخوة الزوار والمعتمرين وتوعيتهم بأضرار هذا السلوك، كما تقوم الإدارة أيضا بالإسهام مع الجهات الأمنية المختصة بمنع الافتراش في الممرات والمشايات في الساحات ومتابعة هذه الظاهرة ورصدها في سياق العمل للقضاء عليها.

وتحدث صالح بأن الادارة قامت بتهيئة ممر الراقوبة والغزة مرورا بجسر عثمان بن عفان رضي الله عنه والممر المؤدي إلى مزلقان باب الفتح لإفساح الطريق أمام المعتمرين والزائرين ووضع كشك للمراقبة على مدار الساعة وتأمين المناطق بالمراقبين لمنع البيع والتسول والقضاء على كافة الظواهر السلبية، كما تم استحداث لجنتين مزودتين بقاطرة أحدهما في الساحة الشرقية والأخرى في الساحة الغربية يقوم عليها مراقب ورجل أمن وعاملين مهمتهما منع الباعة والمتسولين وأصحاب العربات غير المصرح لها ومصادرتها.

وأبان المالكي أن إدارة الساحات تأمل من المعتمرين عدم اتخاذ ساحات المسجد الحرام مكانا للتجمعات والجلوس كي لا يتسبب ذلك في إعاقة حركة الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام وعدم الوضوء في مجمعات زمزم أو حمل مائها في عبوات بلاستيكية حتى لا يؤدي ذلك تناثره في الساحات ويسبب انزلاقات وحوادث تؤذي رواد المسجد الحرام.

وتابع: كما تأمل إدارة الساحات من الإخوة الزوار والمعتمرين بعدم إدخال الأطعمة الساخنة لما يسببه ذلك من إعاقة المصلين من أداء الصلاة في الساحات وأيضا لما يسببه من هدر لجهود عمال النظافة كما ترجو الإدارة عدم الانشغال بالتصوير بواسطة الجوال واستغلال الأوقات بالذكر والدعاء.