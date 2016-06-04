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بالصور.. محافظ الغربية يترأس جلسة صلح بين عائلتى الصعيدى ومطاوع بالسنطة

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بالصور.. محافظ الغربية يترأس جلسة صلح بين عائلتى الصعيدى ومطاوع بالسنطة بالصور.. محافظ الغربية يترأس جلسة صلح بين عائلتى الصعيدى ومطاوع بالسنطة
شارك اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، مساء أمس الجمعة، فى إتمام الصلح بين عائلة الصعيدى وعائلة مطاوع بقرية بلكيم مركز السنطة، لإنهاء الخلاف الذى نشب بين العائلتين بسبب مقتل شاب من عائلة مطاوع على يد شاب من عائلة الصعيدى منذ عام.

ووافقت العائلتين على قبول محضر الصلح الذى يتضمن تقديم عائلة الصعيدى الكفن والدية لعائلة مطاوع.

حضر حفل الصلح ببلكيم ممثل عن الأزهر والأوقاف وأعضاء مجلس النواب عن مركز السنطة ومدير مباحث الغربية ورئيس مجلس ومدينة السنطة.

كما شارك اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية فى إتمام الصلح أيضاً بين عائلة رميح وعائلة أبو الهوى، حيث حدث خلاف بين العائلتين فى الأول من يونيو عام 2012 فى قحافة مركز طنطا بسبب قتل شاب من عائلة رميح على يد شاب من عائلة أبو الهوى.

حضر حفل الصلح بقحافة رئيس مباحث الغربية وأعضاء مجلس النواب عن مركز طنطا ومساعد مدير أمن الغربية.

اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية (1)

اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية (2)

اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية (3)

اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية (4)

اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية (5)

اليوم.. جلسة صلح بين عائلتين بالسنطة بحضور محافظ الغربية ومدير الأمن
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