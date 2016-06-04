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الاتحاد الأوروبى يقدم 3.6 مليون دولار لإصلاح قطاع الأمن فى لبنان

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الاتحاد الأوروبى يقدم 3.6 مليون دولار لإصلاح قطاع الأمن فى لبنان الاتحاد الأوروبى يقدم 3.6 مليون دولار لإصلاح قطاع الأمن فى لبنان
أطلق الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة مشروعا لإصلاح قطاع الأمن فى لبنان، الذى يوفر المساعدة الفنية للجيش اللبنانى والأمن العام اللبنانى لدعم إصلاحات قطاع الأمن التى تجريها السلطات اللبنانية، بتمويل من الاتحاد بقيمة 6ر3 مليون يورو.

وأشار بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبى فى لبنان، أن لجنة قيادة المشروع، عقدت اجتماعها الأول، بحضور رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى فى لبنان السفيرة كريستينا لاسن، وقائد الجيش اللبناني، العماد جان قهوجي، ومدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، ومدير العمليات فى مشروع سيفيبول الاستشاري، جان بول بريتشار.

وذكر البيان أن المشروع سيوفر الخبرات الأوروبية للجيش اللبنانى والأمن العام، بما يعزز الرقابة المدنية بدعم تنظيمهما الداخلي، وقدرات التواصل وآليات المساءلة لديهما، إضافة إلى زيادة استجابتهما للشعب اللبناني.

وقالت السفيرة لاسن إن "الجيش اللبنانى والأمن العام فى طليعة من يعملون على مكافحة الإرهاب، وضبط الهجرة غير الشرعية، وحفظ الاستقرار الداخلى للبلاد"، مشيرة إلى أنه من خلال دعم المؤسستين، سيساهم الاتحاد الأوروبى فى تحسين القدرات التى سيكون لها تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين اللبنانيين.

وأشادت بالتزام جميع عناصر الجيش والأمن اللبناني، حيال بلدهم فى الوقت الذى يشارك فيه لبنان من الخطوط الأمامية فى المكافحة المشتركة للإرهاب.
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