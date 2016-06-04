«الصواريخ الإستراتيجية» يحتفل بتخريج عدد من الضباط والأفراد

احتفل مركز ومدرسة قوة الصواريخ قوة الاستراتيجية اليوم بتخريج عدد من دورات المركز والمدرسة للعام التدريبي 1436/ 1437هـ في عدد من التخصصات، بحضور قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية اللواء الركن جار الله بن محمد العلويط. وألقى قائد المركز والمدرسة العميد م. الركن ضيف الله بن محمد القرني، كلمة بين فيها احتفال المركز والمدرسة بتخريج عدد من دورات الضباط والأفراد، مثنياً على ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم لا محدود لجميع أفرع القوات المسلحة بما فيها قوة الصواريخ الاستراتيجية، مؤكداً أن هذه الثقة الغالية هي دافع للذود عن هذا الوطن الغالي ومقدساته.

وهنأ قائد المركز والمدرسة الخريجين موصيهم بتقوى الله والانضباط العسكري وتطبيق ماتعلموه خلال الدورة في وحداتهم، كما شكر أعضاء هيئة التدريس بالمركز والمدرسة والمكلفين من خارجها من ضباط وضباط صف، ووجه رسالة للخريجين اكد فيها إن الدفاع عن الوطن أمانة مقدسة قد شرفنا الله بحملها وحبانا واختصنا بها وانهم مقبلون على مرحلة جديدة من العمل الجاد للوفاء فليكن شعارهم وهدفهم دائماً هو البذل والعطاء والتدريب والانضباط دون كلل او ملل لرفعة الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لجميع القطاعات العسكرية وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله، بعدها أعلنت النتائج العامة للخريجين.

وفي ختام الحفل قدم قائد مركز ومدرسة قوة الصواريخ الاستراتيجية هدية تذكارية لقائد قوة الصواريخ الإستراتيجية بهذه المناسبة.