1886 مبنى تاريخياً تفتح أبوابها لاستقبال الزوار والسياح مع أول أيام الشهر الكريم

أكد لـ"الرياض" م. سامي بن صالح نوار رئيس بلدية جدة التاريخية ان منطقة جدة التاريخية سوف تفتح أبوابها للزوار والمصطافين والسياح منذ بداية شهر رمضان المبارك وانه يوجد عقد استثماري من امانة محافظة جدة مع احدى الشركات المتخصصة في العربات المتنقلة لنقل جميع المترددين على المنطقة طوال فترة مهرجان جدة التاريخية إضافة الى نقلها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

500 تصريح تم تسليمها لأصحاب البسطات في المنطقة التاريخية

وأكد انه يوجد معرض ثقافي متنوع داخل بيت نصيف يحتوي على عدد كبير من الصور الخاصة في جدة التاريخية منذ حوالي 80 عاما وهي صور نادرة ويستمر هذا المعرض لمدة ثلاثة شهور، موضحاً أن دارة الملك عبدالعزيز التاريخية تقوم على هذا المعرض، والعمل تكاملي بالتنسيق مع مهرجان سوق الجمعة وفعاليات رمضان لسعة جدة التاريخية ورحابتها والأعداد الغفيرة المتوقع نزولهم جدة التاريخية للتذوق بعبق التاريخ وأصالته.

وأضاف ان بيت البحر او ما يمسى "أمير البحر" سوف يتم فتحه موقتا امام الزوار والمصطافين والسياح لمشاهدة المباني من الداخل والخارج، كما اننا عملنا على إيجاد زي موحد للعاملين في المنطقة التاريخية لعدد 70 موظفا وعلى فترتين صباحا ومساء وذلك لمتابعة آلية سير العمل والمحافظة علي النظافة ومراقبة المحلات والبسطات الموجودة في المنطقة التاريخية وكذلك العاملين في المحلات التجارية ويدل اللبس على التراث التاريخي.

وأشار نوار إلى انه تم الانتهاء من اعادة وتأهيل مشروع مسجد طلعت الشافعي ومسجد أبو عنبة من الأرصفة والحجر، والتي في نطاق مسار مهرجان رمضان كدا وذلك لتكون جاهزة للزوار والمصطافين بحوالي 3000 متر ويعمل عليها 50 عاملا بما فيهم مهندسين ومشرفين، كما تم عمل ازالة برحت حسون، وإعادة تنسيقها بشكل جيد.

وِأشار م. نوار الى انه تم الانتهاء من ترميم مجموعة المباني التابعة لآل نصيف ويوجد فيها 30 محلا تراثيا وتاريخيا وهو معلم كبير يقع على مسار الحج، كما يوجد "عين فرج يسر او ما تسمى العين القوصية" والتي تقع أيضا في نفس المسار ويقع على هذا المسار أيضا متحف بيت المدبولي، علما بأن أمانة محافظة جدة انتهت من اصلاح وجهات بعض المباني الواقعة في مسار الحج التاريخي ويستمر هذا العمل في جميع المباني الواقعة في مسار الحج التاريخي.

واعتبر م. نوار ان الشكل الجديد للأرصفة في المنطقة التاريخية تودي الى سهولة دخول معدات الطواري الى الأجهزة المعنية وهي مريحة للزوار والسواح.

وأكد انه تم إعطاء 500 تصريح لبسطات على قسمين الأول من 1 الى 15 بسطات المأكولات والبليلة والثانية 15 الى 30 للعطور والحلويات والملابس الجاهزة.

وبين انه يوجد في جدة التاريخية سوق للجملة يشتمل على الأقمشة والعطور والعود والبخور والعسل والتمور والاحذية وغيرها من المستلزمات، وان اجمالي المباني المشمولة في الحماية داخل المنطقة التاريخية 706 مبني تقريبا وهذا يدل على ثراء مدينة جدة في المباني التاريخية ويقع 400 مبنى داخل ناطق الحماية من الدرجة الاولى والتي تمتد من حارة الشام الى حارة المظلوم امتدادا جنوبا الى حارة اليمن بحدود باب شريف. كما يوجد عدد من المباني التراثية في حارة البحر ومسار الحج التاريخي يربط منطقة المباني القديمة في حارة البحر ويمتد شرقا.

وقال رئيس بلدية جدة التاريخية ان اجمالي المباني التاريخية الموجودة هي 1886 مبنى منها 606 مباني تاريخية تقليدية معمول من الحجر المنقبي والطين البحري والاخشاب، و100 مبنى مسلح حديث ضمن أنظمة الحماية التاريخية.

إحدى بوابات مدينة جدة قديماً

المباني بعد الترميم

من أعمال تأهيل المنطقة استعداداً لرمضان

الفوانيس الجديدة على الجدران احتفاء بالشهر الكريم

م.نوار أثناء شرحة للمنطقة التاريخية بجدة