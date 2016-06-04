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زيت شجرة الشاى.. طريقة بسيطة لعلاج انسداد الأذن

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زيت شجرة الشاى.. طريقة بسيطة لعلاج انسداد الأذن زيت شجرة الشاى.. طريقة بسيطة لعلاج انسداد الأذن
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" أن انسداد الأذن من المشاكل الشائعة والمؤلمة، وتسبب قدرا كبيرا من الإزعاج، والسبب وراء ذلك قد يكون نتيجة لانسداد أو التهاب فى القناة السمعية، ويمكن أن يحدث هذا بسبب نزلات البرد واحتقان الجيوب الأنفية.

وحسب التقرير فإن هناك حيلة بسيطة للتغلب على مشكلة الأذن المسدودة دون وضع أى قطرات بالأذن، وذلك من خلال استخدام زيت شجرة الشاى، فهى من أكثر الطرق فاعلية لتطهير الأذن المسدودة، لأنه يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات والجراثيم، ويمكن أن تقلل من الالتهاب وتدمير البكتيريا المسببة للعدوى.

كما قدم التقرير الطريقة التى يتم استخدامها فى علاج انسداد الأذن، وهى وضع من 5 إلى 4 قطرات من زيت شجرة الشاى على 3 أكواب من الماء، ووضعها فى إناء وجعله يغلى لمدة من 5 إلى 10 دقائق، ويتم أخذه من النار ويوضع على طاولة ويتم إمالة رأسك فى اتجاه البخار وتغطية الرأس بفوطة، لمنع البخار من التسرب ووصوله لأذنيك، بعد ذلك ستحصل على نتائج جيدة وتتغلب على مشكلة انسداد الأذنين.

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