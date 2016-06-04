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مصرع سائق وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

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مصرع سائق وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة مصرع سائق وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة
لقى سائق مصرعه وأصيب 4 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى بالقرب من مدينة إيتاى البارود بالبحيرة.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطاراً بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إيتاى البارود بحادث تصادم بالطريق الزراعى السريع اتجاه الإسكندرية أمام كوبرى إيتاى البارود العلوى دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص، تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم ع ق ط 3128 ميكروباص قيادة "صلاح حامد عبد الله رميح" 50 سنة سائق ومقيم بكفر الزيات، والسيارة رقم ب هـ أ 2681 نقل فر قائدها هارباً تاركاً السيارة، وذلك أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى لانحرافها واصطدامها بمؤخرة السيارة الثانية التى تصادف توقفها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى وإصابة 4 من مستقليها بكدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى إيتاى البارود العام والمصابين لذات المستشفى للعلاج،
>وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.


>مصرع 3 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة
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مصر 365