أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير يمنى يتهم أنصار الله والمؤتمر الشعبى بارتكاب "جريمة حرب" فى تعز

Google+ Print
وزير يمنى يتهم أنصار الله والمؤتمر الشعبى بارتكاب "جريمة حرب" فى تعز وزير يمنى يتهم أنصار الله والمؤتمر الشعبى بارتكاب "جريمة حرب" فى تعز
اتهم وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، حركة أنصار الله، والمؤتمر الشعبى العام، بارتكاب "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية" لا يمكن السكوت عنها فى مدينة تعز.

وقال الأصبحي، فى مؤتمر صحفى عقده بمقر السفارة اليمنية فى الكويت اليوم الجمعة"إن قوات حركة أنصار الله والمؤتمر الشعبى العام، قصفت اليوم مدينة تعز وأحياءها، مما تسبب فى قتل عشرة مدنيين على الأقل وإصابة نحو 30 آخرين بجروح بينهم حالات "خطرة"، متهما الطرف الآخر بـ "العمل على إفشال مشاورات السلام اليمنية المنعقدة حاليا فى الكويت برعاية الأمم المتحدة، عبر عملية ممنهجة على الأرض لإعادة انتشار قواته فى اكثر من جبهة لاستهداف قوات الجيش والمقاومة الوطنية".

وأكد الاصبحي، تمسك اليمنية، بسياسة ضبط النفس احتراما لاتفاق وقف إطلاق النار، الذى دخل حيز التنفيذ فى العاشر من أبريل الماضى محذرا من اتباع سياسات تعمل على تمزيق الوطن ونسيجه الاجتماعي، مطالبا فى هذا الصدد، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، باتخاذ موقف سياسى جاد يدين جريمة تعز ويضع مرتكبيها تحت طائلة المسؤولية.

وشدد الأصبحي، "أن مشاورات الكويت، جاءت لتقدم فرصة مهمة وتاريخية لليمنيين إلا أن ما حدث فى تعز اليوم، يؤكد رفض حركة أنصار الله والمؤتمر الشعبى العام للسلام"، مشيرا إلى الخروقات والانتهاكات، والتى بلغت منذ إعلان وقف إطلاق النار نحو سبعة آلاف و709 اختراقات فى مختلف الجبهات وأدت إلى قتل نحو 212 شخصا وإصابة 942 آخرين.

وتطرق الأصبحي، إلى ملف الأسرى والمعتقلين، مؤكدا بحث الوفد الحكومى فى مشاورات الكويت مبادئ حقيقية لإطلاق سراح جميع السجناء والأسرى والمعتقلين دون تمييز، معقبا عما وصفه بمواجهة خطوات لا تساعد فى التقدم بهذا الملف، متمثلة فى استمرار الاعتقالات والإخفاء القسرى لاسيما لسجناء الرأى من الإعلاميين.

وأضاف أن "مشاورات السلام فى الكويت تسير فى صلب العمل وليس هناك خروج أو تراجع من قبل الوفد الحكومي، الذى يؤكد أن السلام الحقيقى والعادل يقوم على تطبيق القوانين وإعادة العدالة وتحقيق الشرعية الدولية، عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني"، مبينا أنه "لا يمكننا أن نحقق خطوات السلام إلا من خلال الانسحاب الكامل وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة وعودة الحكومة الشرعية لإدارة الأمور الانتقالية حتى يستطيع اليمن الخروج من مأزقه الحالي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان