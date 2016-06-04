وفد «الوطني» يعقد مباحثات مع الجمعية الفدرالية الروسية

عقد وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس وفالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية، جلسة مباحثات رسمية في مبنى المجلس في الكرملين تركزت على أهمية إنشاء لجنة صداقة برلمانية إماراتية روسية، مع التأكيد على أهمية وضع ما تم الاتفاق عليه بين البلدين في مختلف المجالات، كأولوية في تعزيز العلاقات البرلمانية لترجمة تطلعات قيادتي وحكومتي البلدين وحرصهم على تطوير هذه العلاقات في كافة المجالات.

وحضر جلسة المباحثات وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم كلاً من عبدالعزيز عبدالله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس والدكتور سعيد عبدالله المطوع وجمال محمد الحاي وخلفان عبدالله بن يوخه وعفراء راشد البسطي أعضاء المجلس وعمر سيف غباش سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية.

كما حضرها من الجانب الروسي الياس اوماخانوف نائب رئيس المجلس الفيدرالي ومنسق المجموعة الخاصة بالتعاون مع برلمانات الدول العربية وأ. كانوكوف نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية رئيس المجموعة الخاصة بتعاون المجلس الفيدرالي مع المجلس الوطني الاتحادي.

وأشادت معالي الدكتورة القبيسي وفالنتينا ماتفيينكو بما تشهده علاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ورسيا الاتحادية من تطور في مختلف القطاعات في ظل توجيهات قيادتي البلدين والحرص على تنميتها في العديد من المجالات الواعدة وبتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين الصديقين، فضلاً عن التأكيد على أهمية توحيد المواقف والرؤى حيال مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.

مكافحة الإرهاب

وأكد الجانبان أنه ومن خلال هذه العلاقات المتميزة بين البرلمانين سيتم العمل على ترجمة هذه العلاقات في شتى الجوانب التي تهم البلدين لتطوير العلاقات المتميزة بين روسيا والإمارات إلى علاقات استراتيجية والعمل معاً على مكافحة الإرهاب والتطرف والسعي من خلال العلاقات البرلمانية إلى العمل يداً بيد في ظل العلاقات الحكومية المتميزة في مجال دعم الأجندة السياسية المشتركة.

وفي بداية جلسة المباحثات رحبت رئيسة مجلس الاتحادي للجمعية الفيدرالية الروسية بوفد المجلس الوطني الاتحادي معربة عن تقديرها لحرص معالي الدكتورة القبيسي على القيام بهذا الزيارة التي جاءت تلبية لدعوة رسمية تقدمت بها خلال زيارة فالنتينا ماتفيينكو إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس على رأس وفد برلماني روسي خلال شهر أبريل الماضي.

مباحثات

وقالت: إن الالتزام بسرعة الاستجابة لهذه الدعوة هو خير دليل على رغبة المجلس الوطني الاتحادي في تطوير العلاقات القائمة بين الجانبين، خاصة أنها ستساهم بشكل كبير في تنمية مختلف أوجه التعاون وفي المجالات البرلمانية التي تدعم توجهات البلدين وقيادتيهما، مضيفة أن الوفد البرلماني الروسي خلال زيارته للإمارات أجرى مباحثات بناءة ومفيدة مع المجلس الوطني الاتحادي، وأن اللقاءات التي جرت مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تركت لديهم انطباعات طيبة لما تحظى به العلاقات القائمة بين البلدين من تقدير واهتمام، معربة عن سرورها لتطور العلاقات خاصة بين رئيسي المجلسين والأعضاء في ظل التوافق حيال مختلف القضايا التي يتم طرحها على مختلف الصعد والتي تلقى شبه توافق بين المجلسين.

انطباعات

بدورها أعربت معالي الدكتورة القبيسي عن جزيل الشكر لفالنتينا ماتفيينكو على حفاوة الاستقبال والمجهود الكبير الذي بذل للإعداد لهذه الزيارة الناجحة بكل المقاييس.

وقالت إن زيارة فالنتينا ماتفيينكو إلى دولة الإمارات تركت انطباعات مهمة واطلعت خلالها على رؤية دولة الإمارات وعاداتها وتقاليدها وتاريخها ونهضتها الحضارية التي تشهدها في جميع المجالات.